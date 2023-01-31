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Слуцкий - о срыве перехода Дзюбы в "Торпедо": Артем - игрок несколько иного уровня, чтобы просто приезжать на просмотр

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Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий высказался по поводу несостоявшегося перехода Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: ФК "Рубин"
- Мне кажется, странно предлагать Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного контракта, даже без конкретного предложения. После разговора с главным тренером, когда Артему было предложено приехать на несколько дней на сборы и там пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции, когда его можно легко и просто пройти в Москве... Все-таки Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать на просмотр в "Торпедо", - высказался Слуцкий в эфире ютуб-канала "Коммент Шоу".

На протяжении длительного периода времени экс-игрок "Зенита" Артем Дзюба вел диалог о потенциальном переходе с "Торпедо". По сообщениям различных источников, за трансфер выступал президент столичного коллектива Илья Геркус. Ранее функционер, трудясь в "Локомотиве", также пытался приобрести в свою команду Дзюбу. Наставник автозаводцев Андрей Талалаев сомневался в правильности подписания экс-капитана сборной России. Недавно стало известно, что переход Артема в стан "Торпедо" не состоится. Сам Талалаев заявил, что ждал лучшего бомбардира с истории российских чемпионатов на сборных, но игрок не захотел приезжать.

Артем Дзюба, которому в августе исполнится 35 лет, среди своих достижений имеет 4 чемпионских титула, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России. Также форвард является лучшим голеадором в истории сборной России. Слуцкий работал вместе с Артемом в сборной России в период с 2015 по 2016 годы.


Дзюба Слуцкий Торпедо
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