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Сергеев: понимаю, что у нас с Кассьеррой не так много голов, но хорошо, что такой сезон проводит Малком

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу своей результативности в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Я понимаю, что у нас с Матео не так много голов, как хотелось бы. Но хорошо, что такой сезон проводит Малком. Значит, нам надо ещё больше работать и становиться лучше . - приводит комментарий Сергеева "Чемпионат".

27-летний российский нападающий Иван Сергеев защищает цвета "Зенита" с зимы 2022 года. В сезоне 2021/2022 экс-форвард "Крыльев Советов" помог "Зениту" завоевать чемпионский титул, забив 4 мяча, в том числе в "золотом" матче с "Локомотивом" (3:1). В текущем сезоне россиянин набрал 6+4 по системе гол плюс пас в 15 матчах в РПЛ. Также на счету форварда 2 гола в 6 матчах Кубка России и один забитый мяч в Суперкубке России.

25-летний форвард из Колумбии Матео Кассьерра перебрался в "Зенит" летом того же года. Экс-игрок "Сочи" забил 3 гола в 20 играх за коллектив из Санкт-Петербурга. При этом в РПЛ у колумбийца пока нет забитых мячей.


Сергеев Кассьерра Зенит
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