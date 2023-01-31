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Агент – о причинах срыва трансфера Малкома в "ПСЖ": он хочет доиграть сезон в "Зените"

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Луис Фернандо Гарсия, официальный представитель бразильского форварда "Зенита" Малкома, объяснил причины несостоявшегося трансфера своего клиента в "ПСЖ".
Фото: Globall Look Press
– Почему переход не состоялся? Потому что Малком очень счастлив в "Зените". Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга, – приводит слова агента "СЭ".

Ранее стало известно, что гендиректор питерского клуба Александр Медведев обсуждал детали сделки по трансферу Малкома с президентом "Пари Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелаифи.

На протяжении нескольких дней французские СМИ активно сообщали о возможном переходе 26-летнего бразильского вингера Малкома из "Зенита" в "ПСЖ". Парижский клуб хотел взять олимпийского чемпиона Токио-2021 в аренду с правом выкупа, а "Зенит" настаивал на полноценном трансфере, либо на аренде с обязательным выкупом. Ранее футболист уже выступал в чемпионате Франции за "Бордо".

Малком в текущем сезоне является лучшим игроком "Зенита" по системе "гол плюс пас". За 23 игры бразилец забил 15 голов и отметился семью результативными передачами. Летом 2022 года Малком подписал новое соглашение с "Зенитом", рассчитанное до лета 2027 года. Сам игрок заявил, что планирует получить российское гражданство.


Зенит ПСЖ Лига 1 Малком
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