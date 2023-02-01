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PR-директор "Севильи" – об интересе к Абаскалю: у нас есть тренер, клуб доволен его работой

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Директор по связям с общественностью испанской "Севильи" Хесус Гомез прокомментировал информацию о возможном интересе андалусийского клуба к главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю.
Фото: Globall Look Press
– Интересовалась ли "Севилья" Гильермо Абаскалем? У "Севильи" есть тренер Хорхе Сампаоли, клуб доволен его работой, – приводит слова Гомеса "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Севилья" интересовалась услугами Гильермо Абаскаля. Под руководством 33-летнего испанского специалиста, который возглавил красно-белых в июне прошлого года, московский клуб идет вторым в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков за 13 туров до окончания турнира.

По итогам 19 туров чемпионата Испании "Севилья" занимает текущее 13-е место в таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. Команду возглавляет аргентинец Хорхе Сампаоли, который осенью сменил на посту главного тренера Хулена Лопетеги.

Источник: "Чемпионат"


Спартак Москва Севилья Абаскаль
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