– "Ростов" хотел бы усилиться. Но надо, чтобы желания совпадали с возможностями. Пока явных кандидатов на усиление нет. Мы смотрим не только на российский рынок, – цитирует Карпина Sport24.
За 13 туров до конца чемпионата России "Ростов" замыкает тройку лидеров РПЛ, имея в активе 35 очков. Отставание от идущего вторым "Спартака" минимальное. Отрыв от возглавляющего таблицу "Зенита" составляет 7 очков. В четверг, 2 февраля, команда Валерия Карпина сыграет со "Спартаком" в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Карпин – о трансферных планах "Ростова": надо, чтобы желания совпадали с возможностями
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился трансферными планами южан во время зимней паузы.
Фото: ФК "Ростов"