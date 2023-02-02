- Кто в команде провел больше всех матчей и минут в полуторалетнем сезоне-2011/12? Дзюба! Кто вышел с капитанской повязкой на последние, решающие матчи чемпионата? Дзюба! Это что — показатели недоверия и невнимания? - приводит мнение Карпина "СЭ".
Специалист Валерий Карпин и центрфорвард Артем Дзюба вместе работали в Спартак, но из-за конфликта с нынешним наставником Ростова футболит был вынужден покинуть команду. В одном из интервью Дзюба охарактеризовал Карпина словом - "неприязнь". Игрок и тренер часто обменивались в адрес друг друга различными колкостями в СМИ. В сезоне 2011/2012 Экс-игрок "Зенита" провел 41 матч в российском первенстве, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В активе 4-х кратного чемпиона России 3.116 игровых минут.
Валерий Карпин был назначен наставником сборной России летом 2021 года. Тренер дважды вызывал лучшего бомбардира в истории национальной команды в состав команды, но форвард отказывался от вызова по ряду причин.
Карпин: Дзюба был капитаном и провел больше всех матчей в сезоне 2011/2012. Это что – показатели недоверия?
Наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении с Артемом Дзюбой в период работы в "Спартаке".
Фото: "СЭ"