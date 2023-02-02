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Нгамале: у "Динамо" есть шансы стать чемпионом. Необходимо не допускать ошибок и много забивать

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Камерунский футболист "Динамо" Муми Нгамале высказался по поводу шансов московского клуба на чемпионство в РПЛ.
ФК "Динамо"
- Я думаю, что если все будет хорошо — если мы не будем допускать ошибок и станем много забивать, — то у нас есть все шансы стать чемпионом или хотя бы занять второе место. Верю в нашу команду и надеюсь, что мы будем на самом верху в этом году, - приводит мнение Нгамале "СЭ".

28-летний камерунский левый вингер Муми Нгамале перебрался в "Динамо" летом 2022 года, подписав договор до конца июня 2024 года. За столичный коллектив камерунец принял участие в 10 матчах - 8 в РПЛ и 2 в Кубке России. В активе игрока сборной Камеруна 2 гола и 1 ассистентское действие. Рыночная стоимость Нгамале, по данным Transfermarkt, оценивается в 4 млн евро.

Динамо после 17 проведенных туров отстает от "Зенит", идущего на 1-м месте, на 13 очков. По итогам первой половины сезона РПЛ москвичи набрали 29 баллов и располагаются на 4 месте в таблице. Вторая часть российского первенства возобновится для "Динамо" домашним матчем против "Крыльев Советов" в рамках 18-го тура.


Нгамале Динамо Зенит
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