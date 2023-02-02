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Нгамале: сегодня "Динамо" для меня – это все, чем я живу, для чего работаю. "Динамо" – моя семья

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Нападающий московского "Динамо" Муми Нгамале назвал лучшие моменты первых месяцев игры в России.
Фото: ФК "Динамо"
– Лучшим эпизодом первой части сезона лично для себя назову последние матчи РПЛ, где я постоянно играл. Особенно выделю дерби с ЦСКА, где у мне получилось забить один мяч. Для меня эти встречи были очень важными, они дали мне нужный импульс перед поездкой на чемпионат мира в Катар. Сегодня "Динамо" для меня – это все, чем я живу, для чего работаю. Можно сказать, что "Динамо" – моя семья, – цитирует Нгамале "СЭ".

Камерунский нападающий Муми Нгамале переходил в московское "Динамо" в сентябре 2022 года из швейцарского футбольного клуба "Янг Бойз", за который он выступал с августа 2017 года. Еще ранее Муми играл за австрийский "Альтах" и камерунские "Котон Спорт", "Канон Яунде" и "Мусанго". Нгамале заключил с московским клубом контракт сроком до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Муми Нгамале отыграл за "Динамо" 10 матчей в РПЛ и Кубке России. В Кубке обошелся без результативных действий, а в чемпионате забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В ноябре и декабре 2022 года Нгамале находился в Катаре, на чемпионате мира по футболу в составе сборной Камеруна.


Нгамале Динамо
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