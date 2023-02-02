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Булыкин: "Локомотив" должен остаться в РПЛ, а уже в следующем сезоне бороться за медали

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что собранный в столичной команде состав позволит ей претендовать на призовое место в следующем сезоне.
Фото: Чемпионат.com
– Вряд ли "Локомотив" вылетит, поскольку у команды сильный состав, особенно по сравнению с конкурентами, плюс нет никаких проблем с бюджетом. Так что "железнодорожники" должны остаться в РПЛ, а уже в следующем сезоне бороться за медали, – цитирует Булыкина "Российская газета".

Напомним, что по итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги московский "Локомотив" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету всего 13 очков. "Железнодорожники" на данный момент находятся в зоне стыковых матчей, как и воронежский "Факел", набравший столько же очков.

Этой зимой "Локомотив" приобрел у "Крыльев Советов" Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, взял из "Химок" Илью Лантратова, подписал центрального защитника Конти. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. Первый соперник для "Локо" в новом году – "Ростов", располагающийся на третьей строчке.


Булыкин Локомотив РПЛ
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