– Да, у него могут быть большие запросы, но у денег есть свойство заканчиваться. Чем дольше он ищет клуб, тем меньше будут предлагать, – передает слова Ловчева Sport24.
Напомним, что экс-нападающий сборной России, "Зенита" и еще нескольких российских клубов Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с начала ноября 2022 года. Тогда он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".
В течение этой зимы Артема Дзюбу связывали с переходом в московское "Торпедо", нижегородский "Пари НН", голландский "Витесс" и другие команды. В предыдущем сезоне Дзюба играл за "Зенит", но ушел из этого клуба по окончании сезона в связи с истечением контракта. До момента переезда в Турцию Артем поддерживал физическую форму в расположении "Рубина".
Ловчев: чем дольше Дзюба ищет клуб, тем меньше будут предлагать
Экс-полузащитник "Спартака" Евгений Ловчев высказался о вариантах продолжения карьеры 34-летнего российского форварда Артема Дзюбы.
Фото: РПЛ