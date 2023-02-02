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Мостовой – о словах Карпина: Федун много сделал для "Спартака", а другие этим пользовались

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина в адрес бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: Global Look Press
Нынешний наставник сборной России и "Ростова", который несколько лет проработал в московском клубе в качестве генерального директора и главного тренера команды, заявил, что мнение Федуна могло меняться несколько раз в день.

– Как только Федун отошел (от управления клубом), сразу дела пошли в гору, у красно-белых начало что-то получаться. Но я не думаю, что некоторые сезоны у "Спартака" были провалены из-за Федуна. Леонид Арнольдович же на поле не играет. Зато он построил стадион, всем платил деньги, причем бешеные. Многие в "Спартак" приходили, при Федуне у красно-белых было как минимум 10 тренеров и с ними еще 50 человек персонала. И все они заработали, никто не сказал, что Федун не заплатил или что-то не дал. Леонид Арнольдович очень много сделал для "Спартака", а другие этим пользовались, – приводит слова бывшего футболиста красно-белых Metaratings.

За 13 туров до завершения чемпионата России "Спартак" идет вторым в таблице, отставая от лидера турнира "Зенита" на 6 очков. Красно-белые всего на один балл опережают идущий третьим "Ростов". После паузы сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. 4 марта красно-белые на своем поле примут екатеринбургский "Урал".

2 февраля команда Гильермо Абаскаля в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ сыграет с "Ростовом". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.


Мостовой Карпин Спартак Москва
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