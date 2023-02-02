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Орлов – о несостоявшемся трансфере Малкома в "ПСЖ": близко там не было ничего

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего "Зенита" Малкома в "ПСЖ".
Фото: Globall Look Press
– Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. В любом случае "Зениту" приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.

Отбились ли 40 миллионов, потраченные на Малкома? Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина "Джоконда"? Никто не знает. Как оценить вклад Малкома в чемпионства "Зенита"? Бразилец – ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам. Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Сейчас Малком – лучший игрок "Зенита" и, возможно, всей Премьер-Лиги, – приводит слова Орлова "СЭ".

Ранее СМИ распространили информацию, что "ПСЖ" хотел подписать Малкома бесплатно через правило о приостановке контракта. Однако "Зенит" летом внес в договор пункт о запрете на приостановку контракта, благодаря чему клуб из Петербурга смог требовать от парижан 30 миллионов евро за бразильца – "ПСЖ" не согласился.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в 24 млн. евро. Бразильский нападающий перешел в "Зенит" в августе 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро.

На зимнюю паузу питерская команда ушла в ранге лидера таблицы РПЛ, опережая на 6 очков ближайшего преследователя – московский "Спартак".


Малком Зенит ПСЖ
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