- Учитывая вложенные деньги в Малкома, 30 млн евро — минимальная цена, по которой они готовы с ним расстаться. Все очень просто и логично, - приводит мнение Корнеева "Матч ТВ".
"Зенит" приобрел бразильского атакующего полузащитника Малкома у "Барселоны" за 40 млн евро в 2019 году. В того момента вингер провел 74 игры в РПЛ за петербуржский коллектив. В активе Малкома 27 голов и 19 результативных передач. "Зенит" с Малкомом в составе выиграл 3 титула чемпиона РПЛ, Кубок России и 3 Суперкубка России. В этом сезоне экс-игрок "Барселоны" проводит свой самый сильный отрезок в карьере, забив 15 мячей и отдав 7 ассистов в 23 играх за "Зенит" во всех турнирах.
В это зимнее трансферное окно в кандидатуре Малкома был заинтересован в французский "ПСЖ". Парижский клуб хотел взять игрока в аренду до лета, но руководство петербуржского клуба отказалось от данного варианта.
Корнеев: минимальная цена за Малкома - 30 млн евро
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о потенциальной сумме трансфера бразильца Малкома.
Фото: ФК "Зенит"