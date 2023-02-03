"Немного волнуюсь, эмоции переполняют меня. После Беларуси переехать в Россию, играть в РПЛ — это серьёзный шаг для меня. Тем более в "Торпедо" — наш клуб знают все. "Торпедо" славилось на весь Советский Союз — это впечатлило меня. Хочется вернуть клубу былую славу", — приводит слова Юзепчука пресс-служба клуба.
Сегодня, 3 февраля, московское "Торпедо" объявило о переходе Романда Юзепчука из солигорского "Шахтера". Он будет выступать за черно-белых под 25-м номером. Юзепчук представлял "Шахтер" с марта 2022 года. На его счету 29 матчей в составе бывшего клуба, в которых он отличился одним забитым мячом. До "Шахтера" Юзепчук выступал в составе "Руха", "Динамо" Брест и "Динамо" Минск. Также на его счету 16 матчей за сборную Белоруссии. Сайт Transfermarkt оценивает 25-летнего белорусского футболиста в 750 тысяч евро.
Юзепчук: хочется вернуть "Торпедо" былую славу
Полузащитник "Торпедо" Роман Юзепчук поделился эмоциями после перехода в столичный клуб.
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