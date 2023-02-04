"Я по себе знаю, что когда ты попадаешь в такую компанию, где ты играешь с чемпионами мира и победителями Лиги чемпионов, то прогрессируешь. Главное будет в том, когда он адаптируется и начнет прибавлять. Сейчас бы я не советовал ему уезжать", - цитирует футболиста "РИА Новости".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о предметном интересе голландского "ПСВ" к Сперцяну. Также сообщалось, что на подписание 22-летнего хавбека нацелены "Лацио" и "Вильярреал".
Сперцян является лучшим бомбардиром южан в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги, в его активе – 9 мячей по итогам первой части национального первенства.
"Краснодар" по итогам первой части чемпионата занимает 8-е место в турнирной таблице.
Сафонов – о Сперцяне в Европе: сейчас я бы не советовал ему уезжать
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мнением о вероятном интересе к одноклубнику Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"