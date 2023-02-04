- Безусловно, Бердыев очень требовательный тренер, обращает внимание на мелочи. В футболе все решают детали, поэтому большой акцент делаем на это, - приводит комментарий Терехова Sport24.
В предыдущем сезоне стал одной из главных сенсаций РПЛ. Команда заняла 2-е место по итогам 30 туров. Текущий розыгрыш РПЛ сочинский коллектив начал под руководством российского специалиста Вадима Гаранина. После 17 проведенных туров барсы располагаются на 9 месте, набрав 25 очков. По итогам первой половины сезона российского первенства руководство "Сочи" приняло решение произвести рокировку в тренерском штабе. Команду возглавил 2-х кратный чемпион России Курбан Бердыев.
Сейчас "Сочи" проходит учебно-тренировочные сборы в ОАЭ и участвует в товарищеском турнире клубов РПЛ. Вчера команда провела 1-й матч в на турнире, проиграв Краснодар (0:1). Вторая половина сезона РПЛ возобновится для "барсов" домашним матчем против ЦСКА. Защитник Сергей Терехов в этом сезоне провел 19 матчей за Сочи и оформил 3 ассиста.
Терехов: Бердыев очень требовательный тренер, обращает внимание на мелочи
Российский футболист "Сочи" Сергей Терехов высказался по поводу нового наставника команда Курбана Бердыева.
Фото: РПЛ