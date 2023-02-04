- Карпин и Семак могли бы работать в Европе. Они исповедуют современный футбол. Они видят современный футбол. Карпин говорит на иностранных языках. Семака — не знаю, но думаю, что тоже говорит. Но главное в этом деле — это видение футбола, - приводит мнение Смородской "Чемпионат".
46-летний российский специалист Сергей Семак был назначен наставником "Зенита" весной 2018 года. С того момента коллектив из Санкт-Петербурга четырежды завоевал золотые медали РПЛ. Также в активе бывшего футболиста петербуржцев Кубок России и 3 Суперкубка России. В Европе "Зенит" под руководством Семака провел 34 матча в различных турнирах. Сине-бело-голубые одержали победу в 9 встречах, сыграли вничью 7 раз и 18 матчей проиграли.
54-летний специалист из России Валерий Карпин возглавляет "Ростов" и сборную России. С национальной командой Валерий смог пробиться в стыковые матчи к ЧМ-2022, заняв 2-е место в отборочной группе.
Смородская: Семак и Карпин исповедуют современный футбол. Они могли бы работать в Европе
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о российских специалистах Сергее Семаке и Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"