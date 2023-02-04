- Абаскаль — отличный молодой тренер. Думаю, сейчас его европейская карьера в самом начале. "Севилья"? Давайте посмотрим, чего он добьется со "Спартаком", - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".
Испанец Гильермо Абаскаль находится на тренерском мостике "Спартака" с лета 2022 года. Под руководством самого молодого тренера РПЛ столичный коллектив одержал 11 побед и трижды сыграл вничью за 17 проведенных туров первой части РПЛ. Москвичи ушли на зимний перерыв, располагаясь 2 место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков. В Кубке России "Спартак" вышел в плей-офф турнира, с 13-ю очками выиграв свой квартет.
Ранее СМИ сообщили об интересе к кандидатуре Абаскаля со стороны испанской "Севильи". В апреле Гильермо исполнится 34 года. Сейчас испанский коллектив проводит неудачный сезон и занимает 13 место после 19 проведенных туров Ла Лиги. Команду возглавляет аргентинский тренер Хорхе Сампаоли, который был назначен на должность 6 октября.
Камоцци: Абаскаль — отличный молодой тренер. "Севилья"? Давайте посмотрим, чего он добьется со "Спартаком"
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.