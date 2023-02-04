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Семин: любой тренер РПЛ, знающий иностранные языки, может работать в Европе

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что любой российский тренер, знающий иностранный язык, может тренировать в европейской лиге.
Фото: РИА Новости
- Любой тренер РПЛ, знающий иностранные языки, может работать в Европе, - приводит мнение Семина "Чемпионат".

75-летний российский специалист Юрий Семин начал свою тренерскую карьеру в 1982 году в "Кубани". Наибольшего успеха наставник добился с московским "Локомотивом". Со столичным коллективом Семин 3 раза выиграл чемпионский титул чемпионата России, 6 раз поднимал над головой Кубок России и 3 раза брал Суперкубок России. Также Семин работал заграницей в киевском "Динамо" и азербайджанской "Габале". С киевлянами специалист становился чемпионом Украины.

Также у Семина есть опыт работы в национальных сборных России и Новой Зеландии.


Семин
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