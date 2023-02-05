- Думаю, он поможет "Химкам" остаться в Российской Премьер-Лиге. Не знаю, купит ли его через какое-то время кто-то из топ-клубов, но вообще Петар надеется остаться в России до конца карьеры. – приводит мнение агента "РБ Спорт".
28-летний правый защитник из Сербии Петар Голубович перебрался в "Химки" на бесплатной основе, подписав соглашение с химчанами на 1,5 сезона. В прошлом сезоне экс-игрок Ромы представлял Олесунн, представляющего норвежский чемпионат. В активе Петара 26 матчей и 1 забитый мяч. Transfermarkt оценивает рыночную цену Голубовича в 350 тысяч евро.
"Химки" ушли на зимнюю паузу после первой половины сезона РПЛ на 15 строчке в таблице. Подмосковная команда набрала 12 очков после 17 проведенных туров. Подопечные Спартака Гогниева отстают от спасительного 12 места, на котором сейчас находится "Пари НН" на 7 баллов.
Агент: Голубович поможет "Химкам" остаться в РПЛ. Петар надеется остаться в России до конца карьеры
Агент новобранца "Химок" Петара Голубовича Милан Дудич высказался о переходе серба в клуб.
Фото: aafk.no