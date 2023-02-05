"Там работает одна газета, которую читают три человека, один из них – главный редактор, вторая – его жена. Очень простая история: когда я вижу, что публикацию, которую выдает это издание, посмотрело пятьсот человек, оставили пять комментариев, лайкнули двадцать человек. И любая моя публикация в средствах массовой информации, любое интервью или что-то еще – здесь сотни тысяч просмотров, комментариев, реакций и так далее", - сказал Слуцкий.
Напомним, Леонид Слуцкий возглавлял "Рубин" с 2019 по 2022 годы. Под его руководством команда заняла 10-е место в сезоне 19/20, в следующем розыгрыше вышла в еврокубки, а в сезоне 2021/22 вылетела в Первую лигу. В ноябре прошлого года Слуцкого уволили со его поста, когда "Рубин" не смог завоевать лидерство во втором по силе российском дивизионе.
До "Рубина" Слуцкий тренировал нидерландский "Витесс", английский "Халл Сити", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов", ФК "Москва" и "Уралан".
Источник: "Подкаст.Лаб"
Слуцкий - о критике в казанских СМИ: их газету читает 3 человека, а у любой моей публикации сотни тысяч просмотров
Бывший тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал критику его работы в казанских СМИ.
Фото: ФК "Рубин"