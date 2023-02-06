- Сперва скажу, что "Спартак" показал себя лучше. Они создавали больше шансов. У них было больше голов. А мы создали два?три шанса, однако не получилось их реализовать, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".
"Спартак" разгромно обыграл "Краснодар" (4:0) в рамках 2-го тура Зимнего Кубка РПЛ. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля записала на свой счет 5 очков и теперь располагается на 1 месте в таблице. "Краснодар" набрал на 2 балла меньше. В 3-м туре "Краснодар" встретится с "Ростовом", а "Спартак" сыграет с "Сочи".
"Краснодар" после первой половины сезона располагается на 8 месте в таблице РПЛ. По итогам 17 туров южане набрали 25 баллов. В начале января в стане краснодарского коллектива сменился тренерский штаб. Команду возглавил специалист из Сербии Владимир Ивич. Первый матч после возобновления сезона РПЛ "Краснодар" на домашнем стадионе проведет против "Торпедо".
Ивич - о поражении от "Спартака": москвичи показали себя лучше. Они создавали больше шансов
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич высказался по поводу поражения от "Спартака" (0:4) на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"