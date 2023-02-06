Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
22:45
ЮвентусНе начат
П1 5.8X 4.1П2 1.62
Реклама лига ставок Сделать ставку

Ивич - о поражении от "Спартака": москвичи показали себя лучше. Они создавали больше шансов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич высказался по поводу поражения от "Спартака" (0:4) на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Сперва скажу, что "Спартак" показал себя лучше. Они создавали больше шансов. У них было больше голов. А мы создали два?три шанса, однако не получилось их реализовать, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".

"Спартак" разгромно обыграл "Краснодар" (4:0) в рамках 2-го тура Зимнего Кубка РПЛ. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля записала на свой счет 5 очков и теперь располагается на 1 месте в таблице. "Краснодар" набрал на 2 балла меньше. В 3-м туре "Краснодар" встретится с "Ростовом", а "Спартак" сыграет с "Сочи".

"Краснодар" после первой половины сезона располагается на 8 месте в таблице РПЛ. По итогам 17 туров южане набрали 25 баллов. В начале января в стане краснодарского коллектива сменился тренерский штаб. Команду возглавил специалист из Сербии Владимир Ивич. Первый матч после возобновления сезона РПЛ "Краснодар" на домашнем стадионе проведет против "Торпедо".


Ивич Краснодар Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Аленичев: у "Зенита" есть академия, но нет воспитанников, им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца
Каррера: если Миранчук и дальше будет так играть за "Торино", то привлечёт хорошие клубы
Хаджи – о победе "Спартака" над "Краснодаром": у москвичей получился очень хороший второй тайм, на поле был креатив эксклюзив
Зиньковский: как всех уместить на поле? Это головная боль тренера
Аленичев: Бакаеву нужно уходить из "Зенита". Он ниже уровнем, чем бразильцы 3
Кукуян: никаких проблем, если стадион услышит мое решение после просмотра VAR
Гендиректор "Хатайспора": к сожалению, поиски Атсу продолжаются
Рианчо: "Спартаку" необходимо надеяться, что у "Зенита" наступит спад 1
The Times: "Тоттенхэм" не планирует продавать Кейна в другой клуб АПЛ. Сам игрок может продлить контракт с лондонцами
Ивич - о поражении от "Спартака": москвичи показали себя лучше. Они создавали больше шансов 2
Игрок "Зенита" Козлов - об общении с бразильцами: я тоже где-то внутри бразилец. Мне не так сложно с ними контактировать 1
06 февраля
Джикия: Дуарте начал учить русский язык - он огромный молодец! 2
Соболев: эксперименты с позицией закончились? Посмотрим, на воротах еще неплохо стою 1
Тихонов: Зиньковский играет как Месси 4
Александр Головин идёт на лучший сезон в «Монако». Переход в топ-клуб не за горами?