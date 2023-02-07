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Агент Вендела: игрок точно остается в "Зените" и не планирует никуда уходить

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Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы бразильского полузащитника "Зенита" Вендела, заявил, что его клиент не планирует покидать клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Вендел точно остается в "Зените". На данный момент он не планирует никуда уходить", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. Сине-бело-голубые заплатили "Спортингу" за полузащитника около 20 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец провел за команду Сергея Семака 22 матча во всех турнирах, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 млн евро.


Вендел Зенит
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