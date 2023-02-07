- Для меня эта полная неожиданность. Это исторический переход, ведь все знают отношения между "Спартаком" и "Локомотивом". Будет интересно посмотреть на Артема в стане железнодорожников, - приводит мнение Шуплякова Sport24.
34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба, по сообщениям СМИ, в скором времени будет защищать цвета московского "Локомотива". Экс-игрок" Зенита" подпишет соглашение со столичным коллективом на полгода. Свой первый матч лучший бомбардир в истории российского чемпионата может провести против своего родного клуба - "Спартака" в рамках Кубка России.
Этот сезон Дзюба начинал в турецкой Суперлиге, выступая за местный клуб "Адана Демирспор". На счету лучшего голеадора сборной России всего 5 матчей и 1 забитый мяч. Осенью форвард перестал попадать в состав турецкого коллектива и принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с клубом.
Первый тренер Дзюбы – об игроке в "Локомотиве": исторический переход
Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков поделился мнением о вероятном переходе своего воспитанника в "Локомотив".
Фото: РИА Новости