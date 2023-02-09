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Экс-игрок "Амкара" Попов: не уверен, что Дзюба забьет за "Локомотив" больше пяти голов

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Экс-защитник пермского "Амкара" и казанского "Рубина" Алексей Попов высказал мнение о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
- Для "Локомотива" это очередная опция наиграть схему "бей-беги". Если что-то будет не получаться, смогут играть на Дзюбу, он попытается зацепиться за мяч, проткнуть его в ворота. Только на это расчет, поэтому и контракт на 4 месяца - не слишком сильно верят они в него. Игра команды будет строиться так, как захочет тренер, и от этого будет зависеть, много забьет Дзюба или нет. Если они все матчи будут играть на чужой половине и создавать много моментов, возможно, Дзюба и отличится. А так, не уверен, что он забьет больше 5 голов, - передает слова Попова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что московский "Локомотив" подписал контракт до конца текущего сезона с 34-летним экс-нападающим "Зенита", "Спартака" и сборной России Артемом Дзюбой, аналогичное по срокам соглашение заключено также с 34-летним экс-правым защитником "Торпедо", "Зенита", "Краснодара" и сборной России Игорем Смольниковым. По информации СМИ, заработная плата Дзюбы в составе "железнодорожников" будет составлять около 5 миллионов рублей в месяц, также форвард может получить различные бонусы в случае реализации определенных условий.

"РБ Спорт": в контракте Дзюбы с "Локомотивом" есть бонусы, в том числе за непопадание в стыковые матчи


Локомотив Дзюба
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