- Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в "Локомотиве" пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артем мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года, - приводит комментарий Гольдмана "Матч ТВ".
34-летний центрфорвард из России Артем Дзюбы в весенней части сезона будет выступать за "Локомотив". Ранее, в ноябре 2022 года, россиянин покинул "Адану Демирспор", представляющую турецкий чемпионат, в которой начинал нынешний сезон. Продолжительное время бомбардир вел переговоры о контракте с различными клубами. В частности, в России Артем имел переговоры с "Торпедо" и "Пари НН", но переход не состоялся. По данным источников, у Дзюбы были предложения от клубов стран аравийского полуострова.
Ранее, по словам Дзюбы , летом 2018 года у него было предложение от китайского клуба, который предлагал оклад лучшему бомбардиру в истории РПЛ на сумму в 9 млн евро в год, но форвард принял решение продолжить карьеру в "Зените" и выиграл 4 чемпионства.
Представитель Дзюбы: в день медосмотра в "Локомотиве" пришло предложение из Китая на 3 млн долларов
Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, заявил, что форварда хотели видеть клубы китайской лиги.
Фото: ФК "Локомотив"