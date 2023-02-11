- Андрей — большой игрок, великий. Я играл с ним три года. Отличный парень, я был рад делить с ним поле. Это было отлично, потому что он был очень крут. Аршавин — легенда в России, - приводит мнение Эбуэ "Чемпионат".
Российский футболист Андрей Аршавин защищал цвета "Арсенала" с 2009 по 2013 года. Этот период Андрей отправлялся в аренду в "Зенит", с которым в 2012 году завоевал чемпионский титул РПЛ. В общей сложности в АПЛ воспитанник петербуржского футбола провел 105 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 27 ассистов. Наставник лондонского коллектива доверял Аршавину капитанскую повязку в некоторых матчах.
Андрей Аршавин вместе с "Зенитом" трижды выигрывал чемпионат России, завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С национальной командой экс-футболист принимал участие в Евро-2008 и сыграл одну из ключевых ролей в завоевании бронзовых медалей, сделав 2+1 по системе гол плюс пас в 3 играх турнира.
Эбуэ: Аршавин - великий игрок. Андрей был очень крут в "Арсенале"
Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Эбуэ высказался по поводу своего бывшего одноклубника россиянина Андрея Аршавина.
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