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Экс-игрок сборной Португалии Мендеш: Вендел — лучший легионер в РПЛ

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Бывший хавбек сборной Португалии Педру Мендеш поделился мнением о том, кто является лучшим легионером в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
- Вендел — отличный игрок. Наверное, сейчас он лучший легионер чемпионата России для меня. Не говорю, что он сильнее всех остальных, это просто мой личный выбор, - приводит комментарий Мендеша "РБ Спорт".

25-летний бразилец Вендел, выступающий на позиции центрального хавбека, защищает цвета "Зенита" с осени 2020 года. В общей сложности футболист провел 56 встреч в РПЛ. В активе экс-игрока "Спортинга" 12 голов 9 ассистов, а также 5 желтых карточек. В петербуржском коллективе Вендел завоевал 2 чемпионских титула РПЛ и 2 Суперкубка России. Этим летом руководство сине-бело-голубых приняло решение продлить контракт с игроком на улучшенных условиях. В текущем розыгрыше Вендел проводит свой лучший сезон по результативности, набрав 8+ 3 по системе гол плюс пас в 22 играх за "Зенит".


Вендел Зенит
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