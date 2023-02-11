- Вендел — отличный игрок. Наверное, сейчас он лучший легионер чемпионата России для меня. Не говорю, что он сильнее всех остальных, это просто мой личный выбор, - приводит комментарий Мендеша "РБ Спорт".
25-летний бразилец Вендел, выступающий на позиции центрального хавбека, защищает цвета "Зенита" с осени 2020 года. В общей сложности футболист провел 56 встреч в РПЛ. В активе экс-игрока "Спортинга" 12 голов 9 ассистов, а также 5 желтых карточек. В петербуржском коллективе Вендел завоевал 2 чемпионских титула РПЛ и 2 Суперкубка России. Этим летом руководство сине-бело-голубых приняло решение продлить контракт с игроком на улучшенных условиях. В текущем розыгрыше Вендел проводит свой лучший сезон по результативности, набрав 8+ 3 по системе гол плюс пас в 22 играх за "Зенит".
Экс-игрок сборной Португалии Мендеш: Вендел — лучший легионер в РПЛ
Бывший хавбек сборной Португалии Педру Мендеш поделился мнением о том, кто является лучшим легионером в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"