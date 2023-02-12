- Жаниу перешел в "Химки", потому что это отличный клуб, который сделал достойное предложение. Контракт рассчитан на 1,5 года. Он счастлив продолжить карьеру именно в России. Никаких страхов и опасений нет, - приводит комментарий агента Sport24.
Футболист из Гвинеи-Бисау Жаниу Бикел, играющий на позиции центрального хавбека, перебрался в "Химки" 11 февраля в качестве свободного агента, подписав договор до конца июня 2024 года. Последним клубом африканца был канадский "Ванкувер". Всего Жаниу провел 231 матч в своей профессиональной карьере. В активе Бикела 3 гола и 2 ассистентских действия. Футболист имеет 3 матча за свою национальную команду. В июне игроку исполнится 28 лет.
"Химки" находятся в РПЛ с лета 2020 года. В этом сезоне химчане по итогам осенней части сезона располагаются на 15 месте в таблице, отставая от спасительной 12 строчке на 7 баллов.
Агент: Бикел счастлив продолжить карьеру в России. "Химки" - отличный клуб
Агент новичка "Химок" из Гвинеи-Бисау Жаниу Бикела Бруно Мейреллес высказался по поводу перехода игрока в российский клуб.
Фото: ФК "Химки"