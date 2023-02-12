"Да, мы разговаривали с руководителями "Крыльев" и "Торпедо", но все сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю. Возможно, Портанова еще сможет оказаться в России до конца трансферного окна. Но пока к нам никто больше не обращался", - цитирует Матерацци "СЭ".
Напомним, ранее сегодня журналист Сергей Ильев сообщил, что услуги Портановы предложили нескольким российским клубам. Итальянский полузащитник приговорен в Италии к 6 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании девушки.
Маноло Портанова является воспитанником "Лацио". В 2017-м году он перебрался в молодежную систему "Ювентуса". На его счету 4 матча за основную команду туринцев. С января 2021-го года он выступал за "Дженоа". В этом году Портанове исполняется 23 года.
Агент итальянца Портановы: да, мы разговаривали с руководителями "Крыльев" и "Торпедо", но не пришли к общему знаменателю
Агент Маттео Матерацци, представляющий интересы итальянского полузащитника "Дженоа" Маноло Портановы, подтвердил, что вел переговоры с российскими клубами.
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