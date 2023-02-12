"Конечно, мне интересно стать тренером. А тренировать в принципе должны те, кто играл в футбол. Мы же не идем в хоккей, например, или в больницу операции делать. Хотя я тоже могу начитаться, выучиться и работать в этих сферах", - цитирует Мостового Metaratings.
Напомним, Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за "Спартак", "Бенфику", "Сельту", "Страсбург", "Кан" и "Алавес". После завершения карьеры игрока он неоднократно заявлял о готовности начать тренерскую работу, но каждый раз ссылался на отсутствие тренерской лицензии. С августа прошлого года Мостовой тренирует клуб Fight Nights, выступающий в Медиалиге.
Мостовой: мне интересно стать тренером. Работать должны те, кто играл в футбол
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что хотел бы работать главным тренером.
Фото: ТАСС