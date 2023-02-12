"Победа "Спартака" в турнире - плохой знак? Для "Зенита" хороший, а для "Спартака" — нет. "Спартак" уже трижды или больше побеждает в турнирах разного рода в межсезонье, а после чемпионом не становится. Поэтому все хорошо!" - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" одержал победу на Зимнем кубке РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля одержала три победы в трех матчах, обыграв "Ростов" (0:0, 2:1 в серии пенальти), "Краснодаром" (4:0) и "Сочи" (2:0).
"Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые отстают от "Зенита", являющегося лидером РПЛ, на шесть очков.
Аршавин: "Спартак" уже трижды или больше побеждает в межсезонных турнирах, а после не становится чемпионом
Фото: ФК "Зенит"