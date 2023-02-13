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Акинфеев: говорят, что я выбрал зону комфорта. Пусть так считают, но я мечтал играть в ЦСКА. Люблю команду с детства

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Вратарь сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не жалеет, что не попробовал себя в одном из европейских чемпионатов.
Фото: "СЭ"
"Не знаю, что считается зоной комфорта. Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу. И когда говорят, что "Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта", то хорошо - пусть так считают! Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде, я люблю ее", - цитирует Акинфеева "СЭ".

36-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с начала своей карьеры в 2003 году. Он является действующим капитаном "армейцев". Свой первый матч за сборную России Акинфеев сыграл в возрасте 18 лет и 20 дней против сборной Норвегии (2:3), став на тот момент самым молодым дебютантом в сборной за всю ее историю. На данный момент ЦСКА набрал 29 баллов после 17 туров и занимает 5 место в турнирной таблице по итогам первой половины сезона РПЛ. Вторая часть чемпионата для команды Владимира Федотова стартует с гостевого поединка с "Сочи".


Акинфеев ЦСКА
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