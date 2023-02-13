"Это был потрясающий бой двух настоящих воинов, гладиаторов. Думаю, этот поединок можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия, потому что схлестнулись два настоящих чемпиона и совершенных бойца... Наикрутейший бой, и заслуженная победа Махачева. Кто говорит обратное, то это полная ерунда", - приводит слова Дзюбы "Sport24".
Напомнил, поединок за титул в легком весе продлился все 5 раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Артем Дзюба стал игроком московского "Локомотива" в начале февраля. До этого Дзюба выступал за турецкий клуб "Адана Демирспор" с августа по ноябрь 2022 года. Он покинул клуб по соглашению сторон. В чемпионате Турции форвард провел всего 5 матчей и отличился лишь однажды. Артем также выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 год. В составе "сине-бело-голубых" он четырежды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России, дважды обладателем Кубка России.
Дзюба - о поединке Махачева и Волкановски: его можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия
Новоиспеченный футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился эмоциями от победы российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в главном бою на турнире UFC в Австралии.
Фото: ФК "Зенит"