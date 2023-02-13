Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
23:00
ЭвертонНе начат
П1 1.76X 4П2 4.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.7X 3.1П2 2.25

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
СалернитанаНе начат
П1 1.83X 3.65П2 4.6
Сампдория
22:45
ИнтерНе начат
П1 7.8X 4.8П2 1.42
Реклама лига ставок Сделать ставку

Дзюба - о поединке Махачева и Волкановски: его можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новоиспеченный футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился эмоциями от победы российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в главном бою на турнире UFC в Австралии.
Фото: ФК "Зенит"
"Это был потрясающий бой двух настоящих воинов, гладиаторов. Думаю, этот поединок можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия, потому что схлестнулись два настоящих чемпиона и совершенных бойца... Наикрутейший бой, и заслуженная победа Махачева. Кто говорит обратное, то это полная ерунда", - приводит слова Дзюбы "Sport24".

Напомнил, поединок за титул в легком весе продлился все 5 раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Артем Дзюба стал игроком московского "Локомотива" в начале февраля. До этого Дзюба выступал за турецкий клуб "Адана Демирспор" с августа по ноябрь 2022 года. Он покинул клуб по соглашению сторон. В чемпионате Турции форвард провел всего 5 матчей и отличился лишь однажды. Артем также выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 год. В составе "сине-бело-голубых" он четырежды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России, дважды обладателем Кубка России.


Дзюба Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Экс-вратарь "Торпедо" Будаков - о Глушакове: он будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся
Дзюба - о поединке Махачева и Волкановски: его можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия 1
Ахметов: сможет ли "Краснодар" снова претендовать на медали? Отрыв большой, но все возможно
Пономарев: карьера у Жиркова была просто замечательная, завидую ему доброй завистью эксклюзив
Акинфеев: говорят, что я выбрал зону комфорта. Пусть так считают, но я мечтал играть в ЦСКА. Люблю команду с детства
Мелёхин: в идеальном раскладе "Ростов" будет претендовать на самые высокие места - пусть будет первое 1
Форвард "Краснодара" Олусегун: Малком - лучший игрок РПЛ вне "Краснодара"
Арбитр Оливер назначен на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" -"Бавария"
Газзаев - о Жиркове: настоящий профессионал и пример для всех футболистов
Олусегун: Сперцян сто процентов мог бы играть за команду из топ-5 чемпионатов 1
Агент Изидора - о травме игрока "Локомотива": его будущее пока неизвестно. Даже не могу сказать, будет ли операция 1
Нобоа - об обвинениях в избиении своей девушки: меня с ней не было в эту ночь, я никому не изменял и никого не бил
Нападающий "Краснодара" Олусегун: Сафонов - номер один в РПЛ, он сильнее Акинфеева
Динияр Билялетдинов: главная интрига весенней части РПЛ - "Локомотив". Это не связано с Дзюбой
Девушка полузащитника "Сочи" Нобоа рассказала в соцсетях об избиении со стороны футболиста 2