Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
23:00
ЭвертонНе начат
П1 1.7X 4.1П2 5.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.75X 3.05П2 2.25

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
СалернитанаНе начат
П1 1.84X 3.6П2 4.6
Сампдория
22:45
ИнтерНе начат
П1 8.6X 5П2 1.39
Реклама лига ставок Сделать ставку

Малком – о "ПСЖ": обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский футболист "Зенита" Малком высказался по поводу интереса к нему со стороны "ПСЖ" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
- "ПСЖ" напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого, - приводит комментарий Малкома "Чемпионат".

"Зенит" приобрел Малкома летом 2019 года у "Барселоны" за 40 млн евро. С того момента бразилец принял участие в 74 встречах РПЛ, в которых забил 27 голов и отдал 19 результативных пасов. С коллективом из Санкт-Петербурга левый вингер из Бразилии завоевал 3 титула чемпиона российского первенства, Кубок России и 2 Суперкубка России. В текущем сезоне Малком является лидером "Зенита" по системе гол плюс пас, совершив за 23 игры 15 точных ударов и 7 ассистов. В это зимнюю дозаявочную компанию в услугах Малкома был заинтересован французский "ПСЖ", но "Зенит" не отпустил игрока в Париж.


ПСЖ Зенит Малком
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
На этот раз официально. Главный дед российского футбола завершил карьеру 1
Малком: заинтересованность от "ПСЖ" мне польстила, но я не расстроился из-за срыва трансфера
Денисов: мем о Клаудиньо? Не ожидал такого ажиотажа, было удивление
Daily Mail: Илон Маск хочет приобрести "Манчестер Юнайтед"
Агент: Ренан прибудет в расположение "Зенита" на этой неделе
Metaratings: зарплата Абаскаля по новому контракту со "Спартаком" составит около 1,5 млн евро
Официально: Абаскаль продлил контракт со "Спартаком" до лета 2025 года 12
Малком: драка со "Спартаком" – это антифутбол. Мне стыдно за произошедшее 4
Агент Дуа - об интересе ЦСКА: не думаю, что в данный момент игрок захочет поехать в Россию 1
Олич: Жирков был недоволен, что подписал контракт с "Челси" 1
Sport24: переход Олусегуна в "Ниццу" сорвался из-за требования "Краснодара" заплатить за игрока единовременной выплатой
Саная покидает "Енисей" по соглашению сторон
Павлюченко: пускай Соболев падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу "Спартаку"
Бензема назвал Анри лучшим нападающим в истории футбола
Calcio Mercato Web: "Ливерпуль" заинтересован в приглашении Спаллетти