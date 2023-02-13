- "ПСЖ" напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого, - приводит комментарий Малкома "Чемпионат".
"Зенит" приобрел Малкома летом 2019 года у "Барселоны" за 40 млн евро. С того момента бразилец принял участие в 74 встречах РПЛ, в которых забил 27 голов и отдал 19 результативных пасов. С коллективом из Санкт-Петербурга левый вингер из Бразилии завоевал 3 титула чемпиона российского первенства, Кубок России и 2 Суперкубка России. В текущем сезоне Малком является лидером "Зенита" по системе гол плюс пас, совершив за 23 игры 15 точных ударов и 7 ассистов. В это зимнюю дозаявочную компанию в услугах Малкома был заинтересован французский "ПСЖ", но "Зенит" не отпустил игрока в Париж.
Малком – о "ПСЖ": обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной
Бразильский футболист "Зенита" Малком высказался по поводу интереса к нему со стороны "ПСЖ" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"