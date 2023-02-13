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Малком: драка со "Спартаком" – это антифутбол. Мне стыдно за произошедшее

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Бразильский вингер "Зенита" Малком высказался по поводу потасовки со "Спартаком" в Кубке России.
скриншот трансляции " Матч ТВ"
- Историю со "Спартаком" надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч, - приводит мнение Малкома "Чемпионат".

26-летний бразилец Малком стал одним из участников массовой драки между футболистами "Зенита" и "Спартака", произошедшей в кубковом матче. Главный арбитр встречи Владимир Москалев наказал экс-игрока "Барселоны" красной карточкой. Но на этом санкции к Малкому не закончились. Через некоторое время КДК принял решение наложить на вингера дополнительное наказание в виде 6 матчей дисквалификации. Отметим, что помимо бразильца, бан на игры Кубка России получили колумбиец Вильмар Барриос и соотечественник Малкома Родригао. Также санкции были применены и к футболистам "Спартака". Идентичное наказание понесли россияне Александр Соболев и Александр Селехов, а также ямайский форвард Шамар Николсон. Сейчас "Зенит" отправляет апелляции в различные инстанции и пытается снизить наказание для футболистов.


Малком Кубок России Зенит Спартак
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