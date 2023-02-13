По сообщениям СМИ, 33-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль, продливший сегодня контракт со "Спартаком", будет получать около 1,5 млн евро. Также в договоре предусмотрены различные бонусы за результаты. Источник отмечает, что в услугах испанца был заинтересован ряд европейских клубов.
"Спартак" назначил Гильермо Абаскаля на пост наставника летом 2022 года. Под управлением испанца столичный коллектив провел 24 игры во всех соревнованиях, в которых одержал 15 побед и 6 раз проиграл. По итогам осенней части сезона москвичи набрали 36 очков, что является лучшим показателем после чемпионского сезона 2016/2017. Команда идет на 2 месте и отстает от "Зенита" на 6 баллов.
Источник: Metaratings
Metaratings: зарплата Абаскаля по новому контракту со "Спартаком" составит около 1,5 млн евро
Стала известна зарплата Гильермо Абаскаля по новому договору со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"