- Нет. Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с "Зенитом". Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной. Заинтересованность от "ПСЖ" мне польстила. Это лишь сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял, - приводит слова Малкома "Чемпионат".
В эту зимнюю дозаявочную кампанию французский "ПСЖ" искал усиление на правом фланге атаки и обратил свое внимание за бразильского вингера "Зенита" Малкома, который ранее уже выступал в Лиге 1 за "Бордо". Парижский коллектив намеревался взять экс-футболиста "Барселоны" в аренду с правом выкупа. Но данное предложение не устроило руководство петербуржцев, и клуб принял решение не отпускать футболиста в стан парижан. Французский СМИ сообщали о том, что сам Малком был заинтересован в переходе в "ПСЖ".
Малком проводит свой лучший сезон в России. За 23 игры бразилец набрал 22 балла по системе гол плюс пас (15 голов и 7 ассистентских действия). 26 февраля игроку исполнится 26 лет. Летом олимпийский чемпион продлил контракт с коллективом из Санкт-Петербурга до лета 2027 года.
Малком: заинтересованность от "ПСЖ" мне польстила, но я не расстроился из-за срыва трансфера
Бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Малком рассказал о своей реакции на срыв трансфера в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"