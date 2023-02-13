"Зарплата 1,5 миллиона евро? Вот вам пожалуйста. А свои люди, которые жизнь отдают футболу, никому не нужны. Зато из всех углов кричат, что футбол надо развивать", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня "Спартак" объявил о продлении контракта с Гильермо Абаскалем до 2025 года. По информации Metaratings, зарплата испанца выросла с 750 тысяч евро до 1,5 млн евро.
Абаскаль возглавляет "Спартак" с лета прошлого года. Под его руководством красно-белые ушли на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на шесть очков.
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Мостовой - о продлении контракта Абаскаля: свои люди, которые отдают жизнь футболу, никому не нужны
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал увеличение зарплаты главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
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