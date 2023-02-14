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Малком: не считаю, что у "Зенита" нет конкурентов в РПЛ. Всегда сложно играть с командами из Москвы

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Бразильский игрок "Зенита" Малком поделился мнением о конкуренции в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Не считаю, что нет конкурентов в России. Здесь много команд, которые могут бороться, отбирать очки. Нельзя расслабляться ни на минуту. Ты должен быть максимально сосредоточен. Было много примеров, когда мы играли неудачно. Когда соперник выглядел здорово. Всегда сложно играть с командами из Москвы. Трудно играть в гостях, - приводит мнение Малкома "Чемпионат".

Бразильский атакующий полузащитник Малком перешел в "Зенит" и "Барселоны" летом 2019 года. С того момента коллектив из Санкт-Петербурга три раза подряд побеждал в РПЛ досрочно, имея большой отрыв. Всего команда под управлением Сергея Семака выиграла 4 чемпионских титула. В этом сезоне петербуржцы привычно располагаются на 1-й строчке таблице, опережая "Спартак", идущий на 2 месте, на 6 очков и "Ростов", замыкающий тройку, на 7 баллов. При Семаке "Зенит" не проигрывает московским командам в РПЛ с сентября 2019 года. Тогда сине-бело-голубые минимально уступили "Локомотиву" (1:0). Победная серия с коллектива из Москвы составляет уже 20 матчей.

В этом сезоне Зенит обыграл "Локомотив" (5:0), ЦСКА (2:1), "Спартак" (2:1), "Динамо" (2:0) и "Торпедо" (2:0). Свой первый матч в рамках российского первенства в 2023 году "Зенит" проведет против "Пари НН".


Малком Зенит Спартак
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