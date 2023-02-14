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Агент: никто из клубов не обращался ко мне по Ренану после чемпионата Южной Америки

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Агент нового защитника "Зенита" Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
Фото: Ernesto Guzman JR./EPA/ТACC
- Никто из клубов ко мне не обращался по Ренану после того, как он вместе с молодежной сборной выиграли чемпионат Южной Америки, - приводит комментарий Гарсии "СЭ".

Центральный защитник из Бразилии Роберт Ренан, ставший игроком "Зенита" в январе этого года, вместе со своей сборной выиграл молодежный чемпионат южноамериканского континента. Футболист стал лидером своей команды по количеству времени, проведенного на футбольном поле, сыграв все 9 матчей на турнире. Ранее СМИ сообщили о том, что "Реал" заинтересован в приобретении Ренана летом и готов сделать предложение петербуржскому коллективу в размере 40 млн евро. В бразильской Серии А (высшем дивизионе страны) у Роберта 10 матчей за "Коринтианс". В октябре Ренану исполнилось 19 лет. "В Зените" ждут игрока в расположении команды уже на текущей неделе.


Ренан Зенит Реал
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