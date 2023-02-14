По информации источника, "армейцы" хотели арендовать Сутормина до конца сезона. В его услугах был заинтересован главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, под руководством которого футболист ранее выступал в "Оренбурге". Но "Зенит" в итоге отказался отпускать Сутормина.
В нынешнем сезоне в активе Сутормина 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сутормина в 2,5 млн евро. В январе этого года ему исполнилось 29 лет.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": ЦСКА хотел арендовать Сутормина зимой, но "Зенит" не отпустил игрока
Фото: ФК "Зенит"