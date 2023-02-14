Как сообщает источник, сейчас Зегелар находится на просмотре в "Урале", где может определиться будущее защитника.
Последним клубом Зегелара был "Удинезе", который он покинул летом прошлого года. С того момента защитник находился в статусе свободного агента. До "Удинезе" Зегелар выступал за "Уотфорд", "Спортинг", "Риу Аве", "Аякс" и еще несколько европейских клубов. В августе этого года Марвину исполняется 33 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
Источник: Sport24
Sport24: на просмотре в "Урале" находится экс-защитник "Аякса" и "Удинезе" Зегелар
Нидерландский защитник Марвин Зегелар может продолжить карьеру в РПЛ.
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