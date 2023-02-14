34-летний экс-форвард "Зенита" выбрал себе в московской команде такой же игровой номер, под которым выступает Роналду. Данный факт породил много шуток и сравнений футболистов.
– Почему Дзюба выбрал седьмой номер? Дело в том, что его любимый номер 22 был занят Ильей Лантратовым, Артем даже его чуть?чуть уже подколол по этому поводу в интервью клубной пресс?службе. Понятно, что все ассоциации с Роналду (португалец играет под седьмым номером в "Аль-Насре" и национальной сборной) притянуты за уши. Но если вспомнить историю с "Аданой", какие?то мистические параллели действительно происходили. Сначала один попал во второй состав, на следующий день – другой. Оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ. И когда Артем выбрал "семерку", то я про себя подумал: да, это логичное завершение. В какой?то степени это смешно – сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет. Но абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать "российским Роналду", как бы пафосно это ни звучало, – цитирует Гольдмана "Матч ТВ".
На прошлой неделе Артем Дзюба, наконец, трудоустроился в "Локомотиве". Ветеран заключил трудовое соглашение до завершения текущего сезона. Официальный оклад нападающего составляет 2,5 млн рублей в месяц. Однако контрактом предусмотрены бонусы за голы и сохранение места в высшем дивизионе.
Дзюба уже успел дебютировать за "железнодорожников" в товарищеском матче с "Уралом" на зимнем сборе в ОАЭ. Бывший форвард сборной России вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями. Его команда уступала соперникам к перерыву со счетом 0:1. Во втором тайме новичок "Локомотива" на поле уже не появился.
Агент Дзюбы: Артема можно назвать "российским Роналду"
Леонид Гольдман, агент новичка "Локомотива" Артема Дзюбы, отреагировал на сравнение его клиента со звездным португальским нападающим Криштиану Роналду.
ФК "Локомотив"