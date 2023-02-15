- Он играет в "Краснодаре" и делает это достаточно хорошо. Да, ошибки были. Но если он 25 раз отбил, а два пропустил - то представляете, какая психологическая нагрузка свалилась на него в этом матче? По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России, - цитирует Акинфеева "СЭ".
23-летний голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов в текущем сезоне провел за черно-зеленых все 17 матчей в Российской премьер-лиге (26 пропущенных голов, 5 матчей без пропущенных) и 2 матча своей команды из 6 на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России (2 пропущенных гола, 1 матч без пропущенных). За сборную России Матвей сыграл 8 матчей (7 пропущенных голов, 4 "сухих" игры), в том числе 1 в 2022 году - товарищескую встречу с Киргизией 24 сентября (2:1).
Акинфеев: у Сафонова были ошибки, но он играет уверенно и по праву является первым номером сборной России
Голкипер ЦСКА и экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев ответил на вопрос об игре своего преемника в воротах национальной команды Матвея Сафонова из "Краснодара".
Фото: РФС