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Агент Сафонов: Ренан – самый громкий трансфер в России зимой. Уже пишут, что им интересуется "Реал"

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Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, какой переход является самым громким в России в зимнее трансферное окно.
Фото: Globall Look Image
- Какой переход в зимнее трансферное окно на сегодняшний день самый громкий в России? Назвал бы Ренана, который перешёл в "Зенит". Уже пишут, что им интересуется "Реал", но встречаться — не значит жениться,- приводит мнение Сафонова Legalbet.

Центральный защитник, представляющий Бразилию, Роберт Ренан стал новым футболистом "Зенита" зимой 2023 года. Пока Роберт не прибыл в расположение команды, так как участвовал в молодежном первенстве Южной Америки. Бразилия с новичком "Зенита" в составе одержала победу на турнире. В петербуржском клубе заявили, что ожидают футболиста на этой неделе. Во время южноамериканского турнира СМИ сообщали о том, что игра юного бразильца очень понравилась скаутам "Реала", и мадридский клуб уже готов предложение "Зениту" о летнем трансфере. На счету Ренана, которому в октябре исполнилось 19 лет, всего 17 матчей за карьеру.


Ренан Зенит Реал
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