- Карпин — очень хороший тренер, всегда это говорил. Почему? Он знает европейскую и российскую культуры, сам играл в Испании. И как человек он тоже очень хороший, - приводит мнение Озбилиза Sport24.
Российский специалист, которому в феврале исполнилось 54 года, Валерий Карпин является наставником "Ростова". Южане под управлением россиянина располагаются на 3-й строчке после 17 осенних туров РПЛ. В Кубке России ростовчане вышли в верхнюю сетку плей-офф турнира, набрав 12 баллов в своем квартете. Также Валерий трудится главным тренером сборной России. В 2021 году специалист смог вывести национальную команду в стыки к ЧМ-2022. Ранее Карпин работал в Спартаке ( дважды привел команду в серебряным медалям), "Мальорке" и "Торпедо" Армавир. Арас Озбилиз и Валерий вместе работали в столичном коллективе в сезоне 2013/2014.
Озбилиз: Карпин — очень хороший тренер. Он знает европейскую и российскую культуры
Экс-игрок "Спартака" Арас Озбилиз высказался о наставнике "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"