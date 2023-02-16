Согласно источнику, 19-летний бразильский центральный защитник, которого "Зенит" приобрел зимой этого года, прибудет в расположение команды в выходные. Защитник молодежной сборной Бразилии, который вместе со своей командой завоевал золотые медали молодежного первенства южноамериканского континента, уже прошел медицинские тесты для петербуржского коллектива и со следующей недели начнет тренировки со своей новой командой.
"Зенит" сегодня завершил тренировочные сборы в ОАЭ. Дальше команда Сергея Семака отправится в Иран, где сыграет контрольный поединок с местным клубом "Сепахан".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Ренан прибудет в Санкт-Петербург в ближайшие выходные
Стало известно когда новобранец "Зенита" Роберт Ренан присоединится к команде.
Фото: cbf.com.br