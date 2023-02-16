"Трансферная компания завершена? Думаю, что да. Рассматриваем ли рынок свободных агентов? Ничего не смотрим. Но вдруг там в "ПСЖ" (у Месси) отношения испортились, то мы готовы", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Напомним, "Оренбург" ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России. В активе команды Марцела Лички 25 набранных очков. Столько же у "Краснодара" и "Сочи", но оренбуржцы опережают соперников по дополнительным показателям.
В зимнее трансферное окно "Оренбург" подписал аргентинского защитника Матиаса Переса и выкупил из "Зенита" Данилу Хотулева.
Андреев - о трансферах "Оренбурга": если вдруг у Месси испортились отношения с "ПСЖ", мы готовы
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев пошутил об интересе клуба к форварду "ПСЖ" Лионелю Месси.
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