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Андреев - о трансферах "Оренбурга": если вдруг у Месси испортились отношения с "ПСЖ", мы готовы

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев пошутил об интересе клуба к форварду "ПСЖ" Лионелю Месси.
Фото: Getty Images
"Трансферная компания завершена? Думаю, что да. Рассматриваем ли рынок свободных агентов? Ничего не смотрим. Но вдруг там в "ПСЖ" (у Месси) отношения испортились, то мы готовы", - цитирует Андреева "Матч ТВ".

Напомним, "Оренбург" ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России. В активе команды Марцела Лички 25 набранных очков. Столько же у "Краснодара" и "Сочи", но оренбуржцы опережают соперников по дополнительным показателям.

В зимнее трансферное окно "Оренбург" подписал аргентинского защитника Матиаса Переса и выкупил из "Зенита" Данилу Хотулева.


Оренбург Месси
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