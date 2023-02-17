По сообщениям СМИ, на контрольный поединок между "Зенитом" и "Сепаханом", который пройдет в городе Исфахан на арене "Накш-э-джахан" продано около 40 тысяч билетов. Также на игре ожидается около 100 зрителей из Санкт-Петербурга. Всего домашняя арена лидера чемпионата Ирана вмещает 75 тысяч человек.
"Зенит" и "Сепахан" сыграют между собой 17 февраля. Команда Сергея Семака проведет свой последний товарищеский матч перед рестартом второй половины российского футбольного сезона. Команды занимают первые места в своих национальных чемпионатах.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": на контрольном матче между "Зенитом" и "Сепаханом" ожидается до 40 тысяч зрителей
Стало известно болельщиков посетит товарищеский матч между "Зенитом" и "Сепаханом".
Фото: ФК "Зенит"